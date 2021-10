Co trzecia polska firma jest założona i prowadzona przez kobietę. Rusza XIII edycja konkursu Bizneswoman Roku

W ciągu 12 lat istnienia konkursu Bizneswoman Roku, nagrodzono już 121 przedsiębiorczyń z małych, średnich i działających na skalę międzynarodową firm oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, reprezentujących 27 organizacji. To właśnie oni patrzą w przyszłość i stanowią inspiracje do pozytywnych zmian. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów. W ostatniej rekordowej edycji wzięło udział 912 zgłoszonych i nominowanych osób.

Kobietom nie brakuje dobrych pomysłów na własny biznes, często od ich realizacji na wielką skalę powstrzymuje je niewystarczająca wiara we własne możliwości i brak wsparcia otoczenia. Dlatego tak bardzo ważne jest pokazywanie i nagradzanie tych przedsiębiorczyń, które odważyły się podjąć wyzwanie i odniosły sukces. Ich postawa i wybrana strategia działania stanowią inspirację dla innych - mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe. – Od wielu lat wspieramy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Polek i cieszymy się z bycia częścią tak istotnej inicjatywy.

Pod względem przedsiębiorczości kobiet Polska wśród krajów Unii Europejskiej wypada bardzo dobrze. Według danych z KRS za 2020 r. co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Przedsiębiorczynie szczególnie zdominowały rynek usług - na koniec 2020 r. należało do nich ¾ firm z 10 tys. przebadanych w tym sektorze przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet. W większości są to niewielkie firmy, zatrudniające do 9 osób. Po przebadaniu przedsiębiorstw, które mają kilkuosobowe zarządy i podają ich skład, okazuje się, że Polki zajmują tylko 26 proc. kluczowych stanowisk, czyli są członkiniami zarządów lub prezeskami. Z kolei w radach nadzorczych spółek giełdowych jest ich zaledwie 12,7 proc. Według obliczeń Centrum Praw Kobiet na podstawie danych GUS, kobiety stanowią 62 proc. populacji osób biernych zawodowo. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką od lat aktywnie działa na rzecz zmiany tej sytuacji na lepszą, m.in. wpierając i nagradzając te, które z powodzeniem rozwijają własne firmy czy projekty.

Przedsiębiorczynie mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dowodem na to jest ilość nowo powstałych biznesów w okresie ostatnich dwóch lat. A co za tym idzie, umiejętność dostrzeżenia możliwości w kryzysie. Po 12 latach wspierania rozwoju Polek przepełnia mnie zachwyt i duma. Wiem, że wielu z nich, przedsiębiorczyniom, liderkom należy się nagroda Bizneswoman Roku. Jedyne, co muszą zrobić, to wyciągnąć rękę po te możliwość - zgłosić się - mówi Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu.

Kandydatki i kandydaci mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub zostać nominowani przez osoby trzecie, które już zauważyły ich sukcesy i chciałyby, żeby docenili je też inni. Zgłoszeń oraz nominacji można dokonać poprzez formularz on-line na stronie www.bizneswomanroku.pl w następujących kategoriach otwartych: Biznes Roku - Przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku - Przychód poniżej 10 mln złotych, Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja przyjazna rodzicom, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - liderka, biznes, organizacja, Ograniczanie śladu węglowego.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Celem analizy była odpowiedź na pytania o aktywność biznesową kobiet względem zajmowanego stanowiska, działalności w branży, wielkości firmy i geolokalizacji. Analizie poddano dane z blisko 550 tysięcy firm. Przywołane dane obejmują okres trzech lat: 2020 / 2019 / 2018.